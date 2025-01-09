Байден скасував свою останню на посаді поїздку до Європи через пожежі в Каліфорнії

Президент США Джо Байден більше не поїде до Італії цього тижня – таким чином остання поїздка Байдена до Європи напередодні завершення його каденції скасована.

Про це оголосив Білий дім пізно ввечері в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Поїздку було скасовано через пожежі, які вирують у Каліфорнії.

"Після повернення сьогодні ввечері з Лос-Анджелеса, де раніше він зустрівся з поліцією, пожежниками та співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, які борються з історичними пожежами, що вирують у цьому районі... президент Байден прийняв рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням в найближчі дні", – йдеться в заяві прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

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У четвер Байден мав відвідати Рим, де, за повідомленням Білого дому, мав зустрітися з Папою Римським Франциском, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та президентом Італії Серджо Маттареллою.

Під час поїздки Байден планував "обговорити зусилля, спрямовані на просування миру в усьому світі, в тому числі роботу Папи Франциска з полегшення страждань вразливих верств населення", повідомив журналістам речник з питань національної безпеки Джон Кірбі під час віртуального брифінгу в середу.

Очікувалося, що на зустрічі з лідерами Італії Байден "підкреслить тісні і міцні двосторонні відносини", – сказав Кірбі, подякувавши Мелоні за її лідерство на чолі G7 і наголосивши на новій угоді, згідно з якою G7 виділить Україні 50 млрд доларів у вигляді кредитів.

Це не перший випадок, коли внутрішні проблеми змушують президента скасовувати закордонні поїздки. У жовтні Байден відклав заплановану поїздку до Німеччини для участі у зустрічі формату "Рамштайн" (візит, власне, до Німеччини відбувся тижнем пізніше) та Анголи через ураган "Мілтон".