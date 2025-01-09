Байден отменил свою последнюю в должности поездку в Европу из-за пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден больше не поедет в Италию на этой неделе – таким образом последняя поездка Байдена в Европу накануне завершения его каденции отменена.

Об этом объявил Белый дом поздно вечером в среду. Сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Поездка была отменена из-за пожаров, которые бушуют в Калифорнии.

"После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где ранее он встретился с полицией, пожарными и сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, которые борются с историческими пожарами, бушующими в этом районе... президент Байден принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве полным федеральным реагированием в ближайшие дни", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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В четверг Байден должен был посетить Рим, где, по сообщению Белого дома, должен был встретиться с Папой Римским Франциском, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Италии Серджо Маттареллой.

Во время поездки Байден планировал "обсудить усилия, направленные на продвижение мира во всем мире, в том числе работу Папы Франциска по облегчению страданий уязвимых слоев населения", сообщил журналистам представитель национальной безопасности Джон Кирби во время виртуального брифинга в среду.

Ожидалось, что на встрече с лидерами Италии Байден "подчеркнет тесные и прочные двусторонние отношения", – сказал Кирби, поблагодарив Мелони за ее лидерство во главе G7 и отметив новое соглашение, согласно которому G7 выделит Украине 50 млрд долларов в виде кредитов.

Это не первый случай, когда внутренние проблемы заставляют президента отменять зарубежные поездки. В октябре Байден отложил запланированную поездку в Германию для участия во встрече формата "Рамштайн" и Анголы из-за урагана "Милтон".