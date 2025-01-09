Швеція замовила німецькі танки Leopard 2 на майже 2 млрд євро 

Швеція уклала угоду з німецько-французьким збройовим концерном KNDS на виробництво понад 40 танків Leopard 2, вартість сягає майже 2 млрд євро.

Як повідомляє SVT, про це оголосили у Міністерстві оборони Швеції, пише "Європейська правда".

Шведське відомство з оборонних закупівель FMV підписало контракт з KNDS на виготовлення 44 танків Leopard 2 A8. Вартість угоди складає 20 млрд шведських крон – понад 1,7 млрд євро.

Новину оголосив міністр оборони Пол Йонсон під час візиту до військового підрозділу на стратегічному острові Готланд. За його словами, ця інвестиція має ключове значення для втілення планів про збільшення армії до чотирьох бригад.

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"Завдяки цьому контракту у нас буде сильніше військо, сильніші бригади і краща готовність до зіткнення з серйозним противником… Зрозуміло, що покращення нашої обороноздатності мало би початися раніше, але зараз ми на правильному шляху і рухаємося великими кроками, і це крок до розбудови сильнішої "тотальної оборони", – зазначив Йонсон.

"Це одні з найсучасніших танків, що доступні на ринку. Вони стануть суттєвим підсиленням для наших сухопутних військ", – зазначив очільник FMV Йоран Мортенссон.

У грудні Швеція і Данія разом замовили БМП на 2,1 млрд євро, з них 40 машин – для України.

Нагадаємо, з минулого тижня країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об’єднує Північну Європу, Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози і швидко помічати підозрілі дії суден.