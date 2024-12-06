Швеція і Данія разом замовили БМП на 2,1 млрд євро, з них 40 машин – для України

Швеція і Данія у п’ятницю оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин – для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Dagens Nyheter і Aftonbladet.

Стокольм і Копенгаген разом розмістили замовлення на шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон – понад 2,1 млрд євро.

фото: Dagens Nyheter

Данія замовляє 115 одиниць, а Швеція – меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.

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Також у контракті – 40 машин, замовлені одразу для України та спільно оплачені Данією і Швецією.

"Ці інвестиції забезпечать більше шведських БМП для більшої безпеки Європи і зокрема України. Шведська оборонна індустрія – це унікальний і сильний актив у наших національних і колективних оборонних спроможностях", – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

БМП, замовлені Данією, будуть надходити з виробництва у 2027-2030 роках і сформують "кістяк" механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО.

Наприкінці листопада Йонсон оголосив, що Швеція готує значну інвестицію у виробництво Україною власної далекобійної зброї.

Також Швеція закупить для себе додаткові ракети до Patriot на понад 450 млн доларів.