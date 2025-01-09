Швеция заказала немецкие танки Leopard 2 почти на 2 млрд евро

Швеция заключила соглашение с немецко-французским оружейным концерном KNDS на производство более 40 танков Leopard 2, стоимость достигает почти 2 млрд евро.

Как сообщает SVT, об этом объявили в Министерстве обороны Швеции, пишет "Европейская правда".

Шведское ведомство по оборонным закупкам FMV подписало контракт с KNDS на изготовление 44 танков Leopard 2 A8. Стоимость сделки составляет 20 млрд шведских крон – более 1,7 млрд евро.

Новость объявил министр обороны Пол Йонсон во время визита в военное подразделение на стратегическом острове Готланд. По его словам, эта инвестиция имеет ключевое значение для воплощения планов об увеличении армии до четырех бригад.

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"Благодаря этому контракту у нас будет более сильная армия, сильные бригады и лучшая готовность к столкновению с серьезным противником... Понятно, что улучшение нашей обороноспособности должно было начаться раньше, но сейчас мы на правильном пути и движемся большими шагами, и это шаг к развитию более сильной "тотальной обороны", – отметил Йонсон.

"Это одни из самых современных танков, доступных на рынке. Они станут существенным усилением для наших сухопутных войск", – отметил глава FMV Йоран Мортенссон.

В декабре Швеция и Дания вместе заказали БМП на 2,1 млрд евро, из них 40 машин – для Украины.

Напомним, с прошлой недели страны Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) – формата, объединяющего Северную Европу, Британию и Нидерланды, – запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры с помощью новейшей системы, которая поможет выявлять потенциальные угрозы и быстро замечать подозрительные действия судов.