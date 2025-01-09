У МЗС Литви закликали до "сильної і рішучої" відповіді на атаки в Балтійському морі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав до "сильної і рішучої" відповіді на атаки на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському морі.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом у четвер, 9 січня, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Будріс наголосив: атаки на критичну інфраструктуру в Балтійському морі вимагають сильної і рішучої відповіді.

"Важливо діяти разом і мобілізувати всі наявні засоби, щоб не дозволити ворожим режимам здійснювати зловмисну діяльність в наших водах", – акцентував очільник литовського МЗС.

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Будріс стверджує, що ситуація в Балтійському морі вимагає негайних дій для убезпечення критичної інфраструктури шляхом розширення патрулів НАТО, введення санкцій проти "тіньового флоту" Росії і перегляду правил судноплавства.

Нагадаємо, за останні тижні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

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