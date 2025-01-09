В МИД Литвы призвали к "сильному и решительному" ответу на атаки в Балтийском море

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал к "сильному и решительному" ответу на атаки на объекты критической инфраструктуры в Балтийском море.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в четверг, 9 января, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Будрис отметил, что атаки на критическую инфраструктуру в Балтийском море требуют сильного и решительного ответа.

"Важно действовать вместе и мобилизовать все имеющиеся средства, чтобы не позволить враждебным режимам осуществлять злонамеренную деятельность в наших водах", – акцентировал глава литовского МИД.

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Будрис утверждает, что ситуация в Балтийском море требует немедленных действий для обеспечения безопасности критической инфраструктуры путем расширения патрулей НАТО, введения санкций против "теневого флота" России и пересмотра правил судоходства.

Напомним, за последние недели на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Российская война уходит под воду.