Швеція теж посилює заходи в Балтійському морі після обривів кабелів

Берегова охорона Швеції посилила нагляд за рухом у Балтійському морі після низки інцидентів із обривом підводних кабелів звʼязку.

Відповідну заяву вона оприлюднила у пʼятницю, 27 грудня, повідомляє "Європейська правда".

У шведській Береговій охороні заявили, що посилюють спостереження на Балтиці, "щоб захистити, серед іншого, критично важливу підводну інфраструктуру шляхом посилення присутності".

"Це робиться, серед іншого, за допомогою кораблів і літаків", – заявив Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного управління Берегової охорони Швеції.

Реклама:

Раніше повідомлялось, що були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з’єднують Фінляндію із Естонією та Німеччиною.

У відповідь Естонія вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.

А генсек НАТО Марк Рютте після пошкодження кабелів у Балтійському морі заявив, що Альянс посилить свою присутність там.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.