На півночі Франції загинули двоє людей внаслідок снігопаду

Префектура північного французького департаменту Нор повідомила про загибель двох людей через сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє французька газета La Croix із посиланням на заяву пресслужби префектури французького департаменту, передає "Європейська правда".

Як зазначається, двоє людей загинули й щонайменше 20 зазнали легких поранень в цьому північному департаменті під час снігопаду, який триває з середи, 8 січня.

Pas-de-Calais: la circulation perturbée à cause de la neige pic.twitter.com/9BqkZz43b1 Реклама: January 9, 2025

Le Nord sous la neige 😍❄️



Merci aux photographes nordistes d’avoir immortalisé ce moment !⛄️

Sur Instagram @enrique_59000, @aurelie_miquet

Sur Facebook Jacky Devos,photographe amateur , Yannick Vanessa pic.twitter.com/tekvaIALwN – Département du Nord (@departement59) January 9, 2025

У департаменті Па-де-Кале три людини постраждали в автомобільній аварії.

Через несприятливі погодні умови в північному регіоні О-де-Франс, куди, зокрема, входять Нор і Па-де-Кале, призупинили роботу шкільного транспорту.

Також префектура Па-де-Кале ввела обмеження для руху вантажного транспорту.

У четвер, 9 січня, у департаменті діяло попередження про "помаранчевий", підвищений рівень погодної небезпеки. Воно знову вступить у дію цього ж дня о 22:00 за місцевим часом і триватиме до ранку п'ятниці, 10 січня.

Раніше зимова негода призвела до скасування понад сотні рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини.

У вівторок, 7 січня, писали, що через наслідки інтенсивних снігопадів у столиці Норвегії Осло і довкола неї спостерігалися перебої з рухом автобусів і метро.