На севере Франции погибли два человека в результате снегопада

Префектура северного французского департамента Нор сообщила о гибели двух человек из-за снега и гололеда.

Об этом сообщает французская газета La Croix со ссылкой на заявление пресс-службы префектуры французского департамента, передает "Европейская правда".

Как отмечается, два человека погибли и по меньшей мере 20 получили легкие ранения в этом северном департаменте во время снегопада, который продолжается со среды, 8 января.

Pas-de-Calais: la circulation perturbée à cause de la neige pic.twitter.com/9BqkZz43b1 Реклама: January 9, 2025

Le Nord sous la neige 😍❄️



Merci aux photographes nordistes d’avoir immortalisé ce moment !⛄️

Sur Instagram @enrique_59000, @aurelie_miquet

Sur Facebook Jacky Devos,photographe amateur , Yannick Vanessa pic.twitter.com/tekvaIALwN – Département du Nord (@departement59) January 9, 2025

В департаменте Па-де-Кале три человека пострадали в автомобильной аварии.

Из-за неблагоприятных погодных условий в северном регионе О-де-Франс, куда, в частности, входят Нор и Па-де-Кале, приостановили работу школьного транспорта.

Также, как информируется, префектура Па-де-Кале ввела ограничения для движения грузового транспорта.

В четверг, 9 января, в департаменте действовало предупреждение об "оранжевом", повышенном, уровне погодной опасности. Оно снова вступит в действие в этот же день в 22:00 по местному времени и продлится до утра пятницы, 10 января.

Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии.

Во вторник, 7 января, писали, что из-за последствий интенсивных снегопадов в столице Норвегии Осло и вокруг нее наблюдались перебои с движением автобусов и метро.