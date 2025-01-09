На севере Франции погибли два человека в результате снегопада
Новости — Четверг, 9 января 2025, 15:10 —
Префектура северного французского департамента Нор сообщила о гибели двух человек из-за снега и гололеда.
Об этом сообщает французская газета La Croix со ссылкой на заявление пресс-службы префектуры французского департамента, передает "Европейская правда".
Как отмечается, два человека погибли и по меньшей мере 20 получили легкие ранения в этом северном департаменте во время снегопада, который продолжается со среды, 8 января.
Pas-de-Calais: la circulation perturbée à cause de la neige pic.twitter.com/9BqkZz43b1Реклама:– RMC (@RMCInfo) January 9, 2025
Le Nord sous la neige 😍❄️– Département du Nord (@departement59) January 9, 2025
Merci aux photographes nordistes d’avoir immortalisé ce moment !⛄️
Sur Instagram @enrique_59000, @aurelie_miquet
Sur Facebook Jacky Devos,photographe amateur , Yannick Vanessa pic.twitter.com/tekvaIALwN
В департаменте Па-де-Кале три человека пострадали в автомобильной аварии.
Из-за неблагоприятных погодных условий в северном регионе О-де-Франс, куда, в частности, входят Нор и Па-де-Кале, приостановили работу школьного транспорта.
Также, как информируется, префектура Па-де-Кале ввела ограничения для движения грузового транспорта.
В четверг, 9 января, в департаменте действовало предупреждение об "оранжевом", повышенном, уровне погодной опасности. Оно снова вступит в действие в этот же день в 22:00 по местному времени и продлится до утра пятницы, 10 января.
Ранее зимняя непогода привела к отмене более сотни рейсов в крупнейшем аэропорту Германии.
Во вторник, 7 января, писали, что из-за последствий интенсивных снегопадов в столице Норвегии Осло и вокруг нее наблюдались перебои с движением автобусов и метро.