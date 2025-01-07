В Осло через "сніговий колапс" перебої з рухом автобусів і метро

Через наслідки інтенсивних снігопадів у столиці Норвегії Осло і довкола неї спостерігаються перебої з рухом автобусів і метро.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Сильний снігопад, що триває з понеділка, створив значні проблеми на дорогах у південній частині Норвегії. Попри інтенсивну роботу служб, траси не встигають розчищати. Деякі ділянки доріг у горах перекривали для руху. Також посилили контроль за спорядженням важких фур – перевіряють наявність зимових шин і ланцюгів. Громадян закликають нікуди не їхати, якщо це не є серйозною необхідністю, та віддавати перевагу потягам і електричкам.

Christine Ringdal Karlsen / NRK

Температура повітря почала підвищуватися і тепер сніг змінюється дощем, а замети починають танути.

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Мешканців Осло попередили, що дістатись на роботу буде проблемно, зокрема й через те, що водії громадського транспорту не змогли вчасно доїхати на свою зміну. Деякі автобусні маршрути не працюватимуть до 11:00, також збільшилися інтервали руху поїздів метро, а гілка 1 Frognerseteren зовсім стоїть.

Bjørnar Brechan / NRK

Milana Knezevic / NRK

Внаслідок обриву ліній електропередачі без світла залишаються близько 5 тисяч споживачів. У місті Крістіансанн під вагою снігу обвалився дах одного з ресторанів.

За прогнозами, опади триватимуть майже до кінця доби 7 січня. У понеділок норвежців закликали підготуватися до проблем на дорогах та можливих перебоїв зі світлом і зв'язком.

На початку минулого року у деяких містечках на півдні Норвегії випало стільки снігу, що людям довелося фактично відкопувати із заметів свої будинки і авто.

Раніше зимова негода призвела до скасування понад сотні рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини.

