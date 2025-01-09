Прем'єр Вірменії представив свої ідеї для врегулювання конфлікту з Азербайджаном

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опублікував список з 10 ідей щодо врегулювання конфлікту з Азербайджаном.

Про це вірменський прем’єр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ці пропозиції спрямовані на "встановлення міцної стабільності та миру в регіоні".

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Серед висунутих Пашиняном пропозицій, зокрема, вказані продовження заходів з делімітації кордону, взаємна відмова від "ескалаційних заяв", підписання мирного договору, який "готовий на 90%".

Також очільник вірменського уряду пропонує впровадити спільний механізм розслідування порушень режиму припинення вогню, вирішити питання затриманих осіб, відкликати претензії один до одного та працювати над "повним і ефективним" виконанням положень мирного договору.

Пашинян також заявив про необхідність сформувати механізм для ведення переговорів щодо взаємного контролю над озброєннями, обговорити питання, що стосуються біженців із двох країн, а також розпустити Мінську групу ОБСЄ, яка очолює пошук шляхів мирного врегулювання карабаського конфлікту.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна сусідить із "фашистською державою", маючи на увазі Вірменію, яку він назвав "джерелом загрози для регіону".

У відповідь Пашинян наголосив, що подібними заявами "Баку намагається легітимізувати ескалацію в регіоні".

Заяви Алієва позначили чергову ескалацію у відносинах Баку та Єревана, які понад рік ведуть переговори про укладання мирної угоди.

Наприкінці серпня 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

Країни фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.