Премьер Армении представил свои идеи для урегулирования конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал список из 10 идей по урегулированию конфликта с Азербайджаном.

Об этом армянский премьер написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, эти предложения направлены на "установление прочной стабильности и мира в регионе".

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Среди выдвинутых Пашиняном предложений, в частности, указаны продолжение мероприятий по делимитации границы, взаимный отказ от "эскалационных заявлений", подписание мирного договора, который "готов на 90%".

Также глава армянского правительства предлагает внедрить совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, решить вопрос задержанных лиц, отозвать претензии друг к другу и работать над "полным и эффективным" выполнением положений мирного договора.

Пашинян также заявил о необходимости сформировать механизм для ведения переговоров по взаимному контролю над вооружениями, обсудить вопросы, касающиеся беженцев из двух стран, а также распустить Минскую группу ОБСЕ, которая возглавляет поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна соседствует с "фашистским государством", имея в виду Армению, которую он назвал "источником угрозы для региона".

В ответ Пашинян подчеркнул, что подобными заявлениями "Баку пытается легитимизировать эскалацию в регионе".

Заявления Алиева обозначили очередную эскалацию в отношениях Баку и Еревана, которые более года ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

В конце августа 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

Страны фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.