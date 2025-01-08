Пашинян відповів президенту Азербайджану, який назвав Вірменію "фашистською державою"

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян відповів на слова президента Азербайджану Ільхама Алієва, який напередодні назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для регіону.

Відповідний коментар Пашинян дав агентству Арменпрес, повідомляє "Європейська правда".

Вірменський прем’єр припустив, що подібними заявами "Баку намагається легітимізувати ескалацію в регіоні".

За його словами, такі "агресивні заяви" робляться з розрахунку, що реакція Вірменії також буде агресивною, "що дасть змогу Баку зробити власні заяви агресивнішими".

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Крім того, як зазначив Пашинян, одночасно Азербайджан може почати поширювати неправдиву інформацію про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії, "щоб сформувати обґрунтування нової ескалації в регіоні".

"Ми не підемо цим шляхом і будемо дотримуватися мирної стратегії і будемо послідовно продовжувати реалізовувати мирний порядок денний. Це означає, що ми будемо використовувати не мову агресії, а мову діалогу", – наголосив вірменський прем’єр.

Напередодні Алієв заявив, що його країна сусідить із "фашистською державою", маючи на увазі Вірменію, яку він назвав "джерелом загрози для регіону".

Заяви президента Азербайджану позначає чергову ескалацію у відносинах Баку та Єревана, які понад рік ведуть переговори про укладання мирної угоди.

Наприкінці серпня 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

Країни фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.