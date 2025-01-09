Фицо расширил список угроз Украине из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо расширил свои угрозы в адрес Украины из-за прекращения транзита российского природного газа Киевом.

Об этом сообщает Teraz.sk со ссылкой на слова Фицо в Брюсселе после переговоров с должностными лицами Европейской комиссии 9 января, передает "Европейская правда".

Как заявил Фицо, Словакия может "прекратить любую гуманитарную помощь Украине, принять решение о значительном сокращении или полной отмене льгот для украинских беженцев в Словакии или прекратить поставки электроэнергии в чрезвычайных ситуациях".

Также он отметил, что на политическом уровне страна может использовать право вето на ряд решений в Европейском Союзе.

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Однако, отметил Фицо, Словакия пойдет на такие шаги только в том случае, если у нее "не будет другого выхода".

Он сказал, что его угрозы – это возможность показать, как должен вести себя лидер суверенной страны.

Фицо также объявил, что немедленно создается группа для обсуждения последствий прекращения транзита российского газа через Украину, в которую войдут представители Словакии, Европейской комиссии и Украины.

"Это серьезная проблема, и комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен знает о ней", – заявил словацкий премьер.

Отдельно он высоко оценил "конструктивные переговоры", состоявшиеся в четверг, 9 января, с Еврокомиссией, которая, по его словам, очень заинтересована в решении этой проблемы.

Напомним, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.