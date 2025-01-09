Шольц назвав "недостойним" напад з "тортом" на свого експартнера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "недостойним" інцидент з нападом на колишнього міністра свого уряду Крістіана Лінднера, якому в обличчя кинули "торт" з мила.

Про це німецький канцлер написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, напади на політиків "не є проявом демократичної поведінки".

"Такі дії є недостойними та небезпечними", – підкреслив він.

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Шольц зазначив, що Лінднер "відреагував спокійно".

Раніше стало відомо, що під час передвиборчого заходу Лінднеру, який до розпаду коаліції був міністром фінансів в уряді Олафа Шольца, кинули в обличчя "торт" із мила.

Нагадаємо, німецькі "вільні демократи" Лінднера опинилися у глибокій кризі після витоку внутрішнього документа з детальним сценарієм їхнього виходу з урядової коаліції.

ВДП опублікувала внутрішній документ на своєму сайті після того, як його отримав один з німецьких ЗМІ, що викликало збентеження всередині партії. Особливе здивування викликала войовнича лексика, що міститься в документі.

За кілька місяців до розпаду трипартійної коаліції в Німеччині політики ВДП неодноразово погрожували залишити її через гострі розбіжності щодо витрат. Коаліція розпалася в листопаді, а дострокові вибори в Німеччині відбудуться в лютому.

Читайте детально про те, як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.