Шольц назвал "недостойным" нападение с "тортом" на своего экс-партнера

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "недостойным" инцидент с нападением на бывшего министра своего правительства Кристиана Линднера, которому в лицо бросили "торт" из мыла.

Об этом немецкий канцлернаписал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, нападения на политиков "не является проявлением демократического поведения".

"Такие действия являются недостойными и опасными", – подчеркнул он.

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Шольц отметил, что Линднер "отреагировал спокойно".

Ранее стало известно, что во время предвыборного мероприятия Линднеру, который до распада коалиции был министром финансов в правительстве Олафа Шольца, бросили в лицо "торт" из мыла.

Напомним, "свободные демократы" оказались в глубоком кризисе после утечки внутреннего документа с подробным сценарием их выхода из правительственной коалиции.

СвДП опубликовала внутренний документ на своем сайте после того, как его получило одно из немецких СМИ, что вызвало смущение внутри партии. Особое недоумение вызвала воинственная лексика, содержащаяся в документе.

За несколько месяцев до распада трехпартийной коалиции в Германии политики СвДП неоднократно угрожали покинуть ее из-за острых разногласий по расходам. Коалиция распалась в ноябре, а досрочные выборы в Германии состоятся в феврале.

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