США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії на тлі заяв Трампа

Сполучені Штати наразі не планують збільшувати свою військову присутність у Гренландії на тлі заяв обраного президента Дональда Трампа про зацікавленість у встановленні контролю над островом.

Про це посольство США в Копенгагені сказало в коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Американські військові зберігають постійну присутність на авіабазі Пітуффік, що на північному заході Гренландії.

Гренландія має вирішальне значення для американських військових і їхньої системи раннього попередження про балістичні ракети, оскільки через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.

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"Ми не плануємо збільшувати нинішню військову присутність США в Гренландії", – заявив Reuters речник посольства.

"Ми продовжимо тісно співпрацювати з Копенгагеном і Нууком (столиця Гренландії. – Ред.), щоб гарантувати, що будь-які пропозиції відповідатимуть нашим спільним потребам у сфері безпеки", – додав він.

Гренландія вже перебуває під гарантіями безпеки США через членство Данії в НАТО – попри широку автономію острова, Копенгаген відповідає за його зовнішні відносини та безпеку.

Раніше Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою, низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

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