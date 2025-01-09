США не планируют увеличивать военное присутствие в Гренландии на фоне заявлений Трампа

Соединенные Штаты пока не планируют увеличивать свое военное присутствие в Гренландии на фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о заинтересованности в установлении контроля над островом.

Об этом посольство США в Копенгагене сказало в комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Американские военные сохраняют постоянное присутствие на авиабазе Питуффик, что на северо-западе Гренландии.

Гренландия имеет решающее значение для американских военных и их системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, поскольку через остров пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

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"Мы не планируем увеличивать нынешнее военное присутствие США в Гренландии", – заявил Reuters представитель посольства.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Копенгагеном и Нууком (столица Гренландии. – Ред.), чтобы гарантировать, что любые предложения будут отвечать нашим общим потребностям в сфере безопасности", – добавил он.

Гренландия уже находится под гарантиями безопасности США из-за членства Дании в НАТО – несмотря на широкую автономию острова, Копенгаген отвечает за его внешние отношения и безопасность.

Ранее Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

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