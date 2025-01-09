Естонія закликає зберегти формат "Рамштайн" й за Трампа для підтримки України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що важливо, аби Контактна група з оборони України (формат "Рамштайн") продовжувала зустрічатися, коли нова адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом розпочне роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на його заяву, яку публікує оборонне відомство країни.

Певкур наголосив, що внесок США в допомогу Україні мав екзистенційне значення, адже ніхто ніколи не дізнається, скільки життів було врятовано.

"Контактна група з питань оборони України – це набагато більше, ніж просто зустріч міністрів оборони. Тут збираються понад 50 країн і тут стартувало кілька міжнародних ініціатив із допомоги Україні. Тому важливо, щоб контактна група продовжувала зустрічатися, коли нова адміністрація США вступить на посаду", – заявив він.

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За словами Певкура, всі дискусії, що стосуються і допомоги Україні, і зміцнення власної обороноздатності країн, приводять до одного – 2% ВВП уже не є достатнім мінімумом.

"І ми повинні поставити більш амбітні цілі щодо видатків на оборону на Гаазькому саміті. Дуже приємно, що нині ми активно обговорюємо збільшення внесків між країнами-членами", – підсумував естонський міністр оборони.

Зазначимо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше припускав, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.

Однак, 9 січня він заявив, що сподівається на те, що зустрічі у форматі "Рамштайн" проходитимуть і за нової адміністрації США.

Водночас очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн", в межах якого проходять засідання Контактної групи з питань оборони України.

На збереження формату "Рамштайн" сподівається і міністр оборони України Рустем Умєров.