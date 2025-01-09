Эстония призывает сохранить формат "Рамштайн" и при Трампе для поддержки Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что важно, чтобы Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") продолжала встречаться, когда новая администрация США во главе с Дональдом Трампом начнет работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на его заявление, которое публикует оборонное ведомство страны.

Певкур отметил, что вклад США в помощь Украине имел экзистенциальное значение, ведь никто никогда не узнает, сколько жизней было спасено.

"Контактная группа по вопросам обороны Украины – это гораздо больше, чем просто встреча министров обороны. Здесь собираются более 50 стран и здесь стартовало несколько международных инициатив по помощи Украине. Поэтому важно, чтобы контактная группа продолжала встречаться, когда новая администрация США вступит в должность", – заявил он.

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По словам Певкура, все дискуссии, касающиеся и помощи Украине, и укрепления собственной обороноспособности стран, приводят к одному – 2% ВВП уже не является достаточным минимумом.

"И мы должны поставить более амбициозные цели по расходам на оборону на Гаагском саммите. Очень приятно, что сейчас мы активно обсуждаем увеличение взносов между странами-членами", – подытожил эстонский министр обороны.

Отметим, недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее предполагал, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

Однако, 9 января он заявил, что надеется на то, что встречи в формате "Рамштайн" будут проходить и при новой администрации США.

В то же время глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости сохранить формат "Рамштайн", в рамках которого проходят заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На сохранение формата "Рамштайн" надеется и министр обороны Украины Рустем Умеров.