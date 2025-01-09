Сибіга та глава МЗС Франції узгодили кроки для посилення підтримки України

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів поспілкувався із своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро щодо подальше посилення підтримки України.

Про це міністр повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Сибіга – під час телефонних переговорів Жаном-Ноелем Барро вони скоординували подальші кроки щодо посилення політичної та військової підтримки України.

"Я високо ціную внесок Франції у нашу стійкість. Ми також обговорили нову українську ініціативу для Сирії "Food from Ukraine", – зазначив глава МЗС.

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Цього ж дня Сибіга поспілкувався зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом щодо допомоги України та сирійському народу.

А у вівторок, 7 січня, очільник українського МЗС поспілкувався із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок щодо подальших кроків на підтримку сирійського народу.