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Сибіга та глава МЗС Франції узгодили кроки для посилення підтримки України

Новини — Четвер, 9 січня 2025, 19:20 — Уляна Кричковська

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів поспілкувався із своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро щодо подальше посилення підтримки України.

Про це міністр повідомив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як розповів Сибіга – під час телефонних переговорів Жаном-Ноелем Барро вони скоординували подальші кроки щодо посилення політичної та військової підтримки України. 

"Я високо ціную внесок Франції у нашу стійкість. Ми також обговорили нову українську ініціативу для Сирії "Food from Ukraine", – зазначив глава МЗС.

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Цього ж дня Сибіга поспілкувався зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом щодо допомоги України та сирійському народу.

А у вівторок, 7 січня, очільник українського МЗС поспілкувався із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок щодо подальших кроків на підтримку сирійського народу.

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Франція Сибіга Війна з РФ Сирія
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