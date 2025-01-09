Сибіга обговорив з австрійським колегою допомогу Україні та сирійському народу

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга поспілкувався зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом щодо допомоги України та сирійському народу.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У четвер, 9 січня, Сибіга провів телефонні переговори з Шалленбергом, під час яких висловив вдячність Австрії за допомогу Україні, що надається, а також за особисті зусилля Шалленберга у цій справі.

"Ми зосередилися на двосторонньому порядку денному, подальшій підтримці України, а також наших спільних зусиллях в контексті допомоги сирійському народу, зокрема у питанні продовольчої безпеки", – проінформував глава українського МЗС.

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Нагадаємо, у вівторок, 7 січня, Сибіга поспілкувався зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок щодо подальших кроків на підтримку сирійського народу.

Як відомо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада.

Після цього у Сирії Бербок та очільник французького МЗС Жан-Ноель Барро відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.