Сибига и глава МИД Франции согласовали шаги для усиления поддержки Украины

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел пообщался со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро о дальнейшем усилении поддержки Украины.

Об этом министр сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Сибига – во время телефонных переговоров Жаном-Ноэлем Барро они скоординировали дальнейшие шаги по усилению политической и военной поддержки Украины.

"Я высоко ценю вклад Франции в нашу устойчивость. Мы также обсудили новую украинскую инициативу для Сирии "Food from Ukraine", – отметил глава МИД.

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В этот же день Сибига пообщался со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом о помощи Украине и сирийскому народу.

А во вторник, 7 января, глава украинского МИД пообщался с главой МИД Германии Анналеной Бербок о дальнейших шагах в поддержку сирийского народа.