Сибіга та Бербок скоординували подальші кроки на підтримку сирійського народу
Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга поспілкувався зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок щодо подальших кроків на підтримку сирійського народу.
Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як розповів Сибіга – у вівторок, 7 січня, він поспілкувався із Бербок щодо підсумків їхніх візитів до Сирії.
Під час розмови вони скоординували подальші кроки на підтримку сирійського народу, в тому числі у сфері продовольчої безпеки.
"Під час нашої розмови з Бербок я подякував їй за її особисті зусилля та за підтвердження того, що Німеччина продовжує твердо підтримувати Україну", – додав він.
Зазначимо, під час візиту до Сирії Анналена Бербок та Жан-Ноель Барро відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.
Як інформували, під час зустрічі з новою владою Сирії лідер повстанців Ахмед аль-Шараа потиснув руку главі МЗС Франції, але не Німеччини – тому що вона жінка.
Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Бербок і Барро в ході свого візиту до Дамаска передадуть послання новій владі Сирії від ЄС.