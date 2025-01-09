Умєров: Норвегія спрямує понад 2 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025-му

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2025 році Норвегія спрямує Україні найбільшу військову допомогу у своїй історії.

Про це він написав у себе в Facebook після зустрічі із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом, передає "Європейська правда".

У четвер, 9 січня, Умєров заявив, що у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – понад 2 млрд євро – саме для України.

Він обговорив ізГрамом пріоритетні напрями використання цієї допомоги, а окрему увагу вони приділили питанню посилення систем ППО.

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"Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів", – акцентував він.

Умєров поділився, що під час зустрічі вони обговорили новий механізм співпраці – "норвезьку модель", яка доповнить "данську модель".

Зазначимо, 9 січня під час засідання на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині Грам розповів, що країна зробила внесок в ініціативу із закупівлі безпілотників для України: близько $61,3 млн.

Цього ж дня Міноборони проінформувало, що на 2025 рік Норвегія та Данія вже зарезервували кошти для подальших закупівель в українській оборонній промисловості за "данською моделлю".