Умеров: Норвегия направит более 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2025-м

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Норвегия направит Украине самую большую военную помощь в своей истории.

Об этом он написал у себя в Facebook после встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, передает "Европейская правда".

В четверг, 9 января, Умеров заявил, что в 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории – более 2 млрд евро – именно для Украины.

Он обсудил с Грамом приоритетные направления использования этой помощи, а отдельное внимание они уделили вопросу усиления систем ПВО.

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"Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов", – акцентировал он.

Умеров поделился, что во время встречи они обсудили новый механизм сотрудничества – "норвежскую модель", которая дополнит "датскую модель".

Отметим, 9 января во время заседания на авиабазе "Рамштайн" в Германии Грам рассказал, что страна сделала вклад в инициативу по закупке беспилотников для Украины: около $61,3 млн.

В этот же день Минобороны проинформировало, что на 2025 год Норвегия и Дания уже зарезервировали средства для дальнейших закупок в украинской оборонной промышленности по "датской модели".