У Білорусі засудили до увʼязнення співробітника місії ЄС

Суд у Білорусі присудив чотири роки увʼязнення співробітнику представництва Європейського Союзу в країні Ніколаю Хілу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вирок Хілу оголосили наприкінці 2024 року.

Речниця Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіппер, коментуючи вирок, заявила, що ЄС "продовжує закликати до негайного і безумовного звільнення" Хіла.

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Хіло перебував під вартою з квітня 2024 року, коли його затримали білоруські спецслужби біля будівлі представництва ЄС.

За інформацією білоруського правозахисного центру "Вясна", який називає Хіла політвʼязнем, чоловіка могли звинуватити в образі білоруського диктатора Александра Лукашенка.

За оцінками "Вясни", близько 1300 людей у Білорусі можуть вважатися політичними в'язнями. Водночас в останні місяці Лукашенко помилував частину з них.

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