ЄС вимагає від Білорусі випустити з вʼязниці свого співробітника

Зовнішньополітична служба Європейського Союзу закликала Білорусь звільнити Ніколая Хіло, співробітника представництва ЄС в Білорусі, якому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це речниця Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер сказала порталу Politico, повідомляє "Європейська правда".

Хіло перебуває під вартою ще з 24 квітня 2024 року, коли його затримали білоруські спецслужби.

За інформацією білоруського правозахисного центру "Вясна", який називає Хіла політвʼязнем, чоловіка могли звинуватити в образі білоруського диктатора Александра Лукашенка.

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Працівник представництва ЄС має постати перед судом 23 грудня, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до 12 років.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно і беззастережно звільнити його. Ми порушуємо питання про нього перед Білоруссю під час усіх наших контактів", – заявила Гіппер.

Вона також підкреслила, що Хіло залишається працівником представництва ЄС, яке "підтримує регулярні контакти з його родиною та адвокатом і уважно стежить за його справою".

За оцінками "Вясни", близько 1300 людей у Білорусі можуть вважатися політичними в'язнями. Водночас в останні місяці Лукашенко помилував частину з них.

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