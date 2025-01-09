В Беларуси приговорили к заключению сотрудника миссии ЕС
Суд в Беларуси присудил четыре года заключения сотруднику представительства Европейского Союза в стране Николаю Хилу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Приговор Хилу объявили в конце 2024 года.
Пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер, комментируя приговор, заявила, что ЕС "продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению" Хило.
Хило находился под стражей с апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы у здания представительства ЕС.
По информации беларусского правозащитного центра "Вясна", который называет Хило политзаключенным, мужчину могли обвинить в оскорблении беларусского диктатора Александра Лукашенко.
По оценкам "Вясны", около 1300 человек в Беларуси могут считаться политическими заключенными. В то же время в последние месяцы Лукашенко помиловал часть из них.
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