В Беларуси приговорили к заключению сотрудника миссии ЕС

Суд в Беларуси присудил четыре года заключения сотруднику представительства Европейского Союза в стране Николаю Хилу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Приговор Хилу объявили в конце 2024 года.

Пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер, комментируя приговор, заявила, что ЕС "продолжает призывать к немедленному и безусловному освобождению" Хило.

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Хило находился под стражей с апреля 2024 года, когда его задержали белорусские спецслужбы у здания представительства ЕС.

По информации беларусского правозащитного центра "Вясна", который называет Хило политзаключенным, мужчину могли обвинить в оскорблении беларусского диктатора Александра Лукашенко.

По оценкам "Вясны", около 1300 человек в Беларуси могут считаться политическими заключенными. В то же время в последние месяцы Лукашенко помиловал часть из них.

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