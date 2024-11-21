Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував ще 32 політв’язнів, засуджених за "екстремістськими" статтями.

Як повідомляє Zerkalo.io, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі Лукашенка.

В офіційному повідомленні не згадують імен осіб, яких стосується рішення. Зазначають, що це 24 чоловіки і вісім жінок, серед яких 17 осіб мають хронічні захворювання і одна – інвалідність.

"Усі вони визнали провину, розкаялись у скоєному і подали клопотання про помилування", – заявили у пресслужбі, додавши, що МВС Білорусі "забезпечить контроль за їхньою правослухняною поведінкою".

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Перед тим 7 листопада повідомляли про помилування Лукашенком 31 політв’язня, у вересні – 37, у серпні – 30, у червні відпустили 18 осіб.

Паралельно з цими помилуваннями у Білорусі продовжуються суди за політично вмотивованими справами.

Напередодні, 20 листопада, у Білорусі повідомили про екстрадицію затриманого у В'єтнамі колишнього бійця полку Кастуся Калиновського, який воює на боці України.

На початку листопада стало відомо про смерть в ув’язненні у Білорусі 22-річного політв’язня з Росії, якого засудили до 12-річного терміну за "шпигунство та сприяння екстремістській діяльності".