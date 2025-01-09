Премʼєр Гренландії на тлі заяв Трампа просить "відкласти розбіжності й триматись разом"

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав громадян до єдності після того, як зацікавленість Дональда Трампа в отриманні контролю над островом втягнула його в геополітичну напруженість між США та Данією.

Його слова наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Егеде сказав, що розуміє стурбованість гренландців після того, як Трамп відмовився виключити використання військової сили для отримання контролю над островом.

"Я розумію, що якщо громадяни стурбовані, то важливо, щоб ми трималися разом, щоб ми відклали вбік усі внутрішні розбіжності й продовжили нашу спільну роботу", – сказав він гренландській газеті Sermitsiaq.

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"Ми також повинні пам'ятати, що у нас є міжнародні відносини та угоди про співпрацю, на які ми повинні покладатися і розвивати їх, також значною мірою зі Сполученими Штатами. Ми союзники, і це наша відправна точка", – додав Егеде.

Гренландія є автономією з широкими самоврядними повноваженнями у складі Данії, але в останні роки все активніше говорить про наміри проголосити незалежність.

На цьому тлі Дональд Трамп повернувся до намірів узяти стратегічно важливий острів під контроль США.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою, низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

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