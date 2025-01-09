Премьер Гренландии на фоне заявлений Трампа просит "отложить разногласия и держаться вместе"

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде призвал граждан к единству после того, как заинтересованность Дональда Трампа в получении контроля над островом втянула его в геополитическую напряженность между США и Данией.

Его слова приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Эгеде сказал, что понимает обеспокоенность гренландцев после того, как Трамп отказался исключить использование военной силы для получения контроля над островом.

"Я понимаю, что если граждане обеспокоены, то важно, чтобы мы держались вместе, чтобы мы отложили в сторону все внутренние разногласия и продолжили нашу совместную работу", – сказал он гренландской газете Sermitsiaq.

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"Мы также должны помнить, что у нас есть международные отношения и соглашения о сотрудничестве, на которые мы должны полагаться и развивать их, также в значительной степени с Соединенными Штатами. Мы союзники, и это наша отправная точка", – добавил Эгеде.

Гренландия является автономией с широкими самоуправляющимися полномочиями в составе Дании, но в последние годы все активнее говорит о намерениях провозгласить независимость.

На этом фоне Дональд Трамп вернулся к намерениям взять стратегически важный остров под контроль США.

Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.

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