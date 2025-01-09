СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп

Правительство Канады рассматривает возможность введения тарифов на широкий спектр товаров американского производства, если Дональд Трамп воплотит свою угрозу обложить 25-процентной пошлиной канадский импорт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнала канадская газета The Globe and Mail.

По словам высокопоставленного чиновника правительства Канады, Оттава в ответ на действия США может ввести тарифы на такие американские товары, как апельсиновый сок, керамические изделия, такие как унитазы и раковины, а также некоторые виды стальной продукции.

Среди других возможных объектов ответных тарифов – американская стеклянная посуда, цветы и некоторые виды пластика, сообщил источник.

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В Канаде хотят как можно быстрее обнародовать полный предложенный перечень таких товаров, чтобы предупредить американский бизнес о дополнительных расходах, которые они понесут в случае торговой войны между странами, говорится в статье.

Источник The Globe and Mail говорит, что Канада выбирает товары таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние на канадских потребителей и максимизировать – для людей, принимающих решения в США.

"Например, апельсиновый сок в основном производится во Флориде – родном штате Трампа, где проживает много членов Конгресса от Республиканской партии", – пишет издание.

Избранный президент США ранее пообещал ввести высокие тарифы на канадские товары, если страна не будет принимать достаточные меры по нелегальной миграции и контрабанде наркотиков через общую границу.

В последние недели Трамп начал также говорить о том, что Канаде нужно было бы стать "51-м американским штатом", чтобы избежать торговой войны с США.

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