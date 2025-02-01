Хто в оточенні Трампа має вплив більший, аніж у Маска

Апарат Білого дому очолила 67-річна Сьюзан (Сьюзі) Вайлз – досвідчена політична консультантка та керівниця останньої передвиборчої кампанії Трампа і, до слова, перша жінка на посаді глави апарату Білого дому.

Вона користується помітною повагою президента США Дональда Трампа і небезпідставно вважається рятівницею його політичної карʼєри.

Вайлз вже показала свій вплив, відгородивши від свого шефа всюдисущого американського мільярдера Ілона Маска.

Про вплив цієї "крижаної пані", як її охрестили у пресі, на американську політику, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Хто відсунув Маска від Трампа? Розповідаємо про Сьюзі Вайлз, "сірого кардинала" президента США. Далі – стислий її виклад.

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Перше і, мабуть, найважливіше, що потрібно знати про Сьюзі Вайлз: вона – максимально непублічна людина, яка вкрай рідко дає інтервʼю.

Про її особисті політичні погляди ми не знаємо практично нічого. Тим визначнішим є її шлях до однієї з найвпливовіших політтехнологинь Республіканської партії, яка знайшла підхід до такого непередбачуваного політика, як Дональд Трамп.

З 1990-х і аж до початку 2010-х вона була долучена до успішних кампаній двох мерів Джексонвілля – Джона Делані та Джона Пейтона. Останній називав Вайлз "чудовим тактиком і фасилітатором, який допомагає керівнику встановлювати й досягати своїх пріоритетів".

За допомоги Вайлз аутсайдер флоридської політики Рік Скотт у 2010 році несподівано переміг у виборах губернатора.

Отже, вона здобула тривалий досвід лобістської діяльності та зрештою очолила агентство Mercury, яке надавало послуги, серед іншого, SpaceX Ілона Маска та телекомунікаційному гіганту AT&T.

У 2015 році Вайлз познайомилася з іншим політичним аутсайдером, який замахнувся на перемогу в президентських виборах у США – Дональдом Трампом – та згодом очолила його кампанію у Флориді й здобула там перемогу.

Коли Дональд Трамп почав планувати своє переобрання на другий термін, Вайлз знову взялася за його кампанію у Флориді – і знову принесла йому перемогу (до слова, це був єдиний "хиткий штат", де у 2020 році переміг Трамп).

Уже в перший день після виборів 2024 року, під час першого публічного виступу, Дональд Трамп висловив свою вдячність Сьюзі Вайлз.

Він запросив її на сцену одразу після свого напарника й нинішнього віцепрезидента Джей Ді Венса.

Колеги Вайлз відзначають її сильні сторони як політтехнологині. Вона внесла бажаний порядок у кампанію Дональда Трампа, контролювала її наратив (тією мірою, наскільки це можливо саме з Трампом), а також застосовувала свої видатні організаторські здібності.

Один із колег Вайлз узагалі називав її найтривалішим радником Трампа, присутнім на всіх його ключових зустрічах. В оточенні президента США кажуть, що він часто вмикає її в телефонні розмови, які стосуються політичних питань.

"Сьюзі – тверда, розумна, інноваційна та користується всезагальним захопленням. Сьюзі продовжить невтомно працювати, аби Повернути Америці Велич. Вона цілком заслужила честі бути першою в історії США жінкою на посаді керівника апарату Білого дому. Не сумніваюсь, що вона стане приводом для гордості нашої країни", – так Трамп оголосив про призначення Вайлз, перше у своїй адміністрації.

Своє прагнення до організованості та впорядкованості Вайлз уже привнесла в Білий дім.

В одному з перших інтервʼю на посаді вона обережно, але недвозначно заявила: "Я не вітаю людей, які хочуть працювати в сольному режимі чи бути зірками. Я і моя команда не будемо миритися з підступами, недоречними домислюваннями чи інтригами".

Ці слова вочевидь були спрямовані проти Ілона Маска. Мільярдера не приховував бажання отримати кабінет у Білому домі поруч із Трампом. Але Вайлз доклала зусиль, аби відгородити мільярдера від президента – і той тепер поселиться в будівлі навпроти Білого дому.

Та попри сильні сторони Сьюзі Вайлз і показану нею ефективність, вона як багаторічна політтехнологиня Флориди досі не має значного досвіду роботи у Вашингтоні, що може бути проблемою.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Хто відсунув Маска від Трампа? Розповідаємо про Сьюзі Вайлз, "сірого кардинала" президента США.