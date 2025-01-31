Хто відсунув Маска від Трампа? Розповідаємо про Сьюзі Вайлз, "сірого кардинала" президента США

Свою вдячність Сьюзі Вайлз Дональд Трамп висловив уже в перший день після виборів 2024 року, під час першого публічного виступу, де оголосив про перемогу

Непублічна посада, призначення на яку залежить від особистого рішення президента. І займає її довірена особа, яка контролює всю інформацію, що надходить до президента, і визначає коло людей, з якими той говоритиме.

Більш того, ця посада не передбачена законом і її представник ніяк не підзвітний парламенту.

Країна, про яку йдеться – Сполучені Штати. А посада – керівник апарату (chief of staff) Білого дому.

Чиновник, що займає цю посаду, є чи не найближчим до президента США. А тому від його (а точніше – її) особистості залежить, без перебільшення, політика держави – лідера західного світу.

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Щоправда, так було не завжди. За першого президентського терміну Дональда Трампа керівники апарату Білого дому відігравали мінімальну роль.

Перший – Рейнс Прібус – протримався на посаді шість місяців, а третій – Мік Малвейні – узагалі пробув на посаді у статусі виконувача обовʼязків понад рік.

Та й узагалі, найважливіша політична будівля у США тоді була ареною внутрішніх конфліктів і боротьби за доступ до найпершої особи, хоча в ідеалі мала б обʼєднати групу цілеспрямованих виконавців політики республіканського президента.

Повернення Дональда Трампа і його підхід до формування адміністрації показують, що він чудово усвідомив цей урок.

Щонайменше тому, що перше призначення, яке він оголосив, стосувалося саме посади керівника апарату Білого дому.

Нею стала 67-річна Сьюзан (Сьюзі) Вайлз – досвідчена політична консультантка та керівниця останньої передвиборчої кампанії Трампа і, до слова, перша жінка на посаді глави апарату Білого дому.

Вайлз – досі нова людина для вашингтонського політикуму, адже більшість свого професійного життя провела у (ви вже мали здогадатися) Флориді. Але вона вже показала свій вплив, відгородивши від свого шефа всюдисущого американського мільярдера Ілона Маска.

До того ж Вайлз користується помітною повагою президента США і небезпідставно вважається рятівницею його політичної карʼєри.

Це спонукало "Європейську правду" пильніше придивитися до Сьюзі Вайлз – або, як її охрестили у пресі, "крижаної пані" – та її впливу на американську політику.

"Політтехнолог, якого найбільше бояться і найменше знають"

Якось журналіст спитав у Сьюзі Вайлз, що саме вона продає своїм клієнтам. "Стратегію і планування. Відносини зі ЗМІ. Знання людей, які формують думку. Усього потроху. Особливі проєкти то там, то тут", – відповіла вона.

Перше і, мабуть, найважливіше, що потрібно знати про Сьюзі Вайлз: вона – максимально непублічна людина, яка вкрай рідко дає інтервʼю.

Про її особисті політичні погляди ми не знаємо практично нічого. Тим визначнішим є її шлях до однієї з найвпливовіших політтехнологинь Республіканської партії, яка знайшла підхід до такого непередбачуваного політика, як Дональд Трамп.

Журналіст Politico Майкл Круз минулого року брав інтервʼю у Вайлз для профайлу, який має дуже показову назву: "Політтехнолог в Америці, якого найбільше бояться і найменше знають".

Він вважає, що ключ до "хімії" між Трампом і главою апарату його Білого дому можна знайти в дитинстві Вайлз.

Сьюзан народилася у штаті Нью-Джерсі в родині Кетрін і Пета Саммероллів. Останній був відомим гравцем у футбол, згодом – коментатором, а ще – часто зраджував дружині та страждав на алкоголізм.

Уже під час роботи в політиці Вайлз підштовхне батька отримати професійну допомогу для лікування від алкогольної залежності. Про менш публічну матір вона відгукувалася тепліше, називаючи її "взірцем спокою в цій бурі алкоголізму".

Фахівці, з якими говорив Майкл Круз, відзначили, що саме сімейне коло могло багато в чому вплинути на характер і робочу етику Вайлз. "Вона зрозуміла, що не може контролювати те, що не може контролювати – але навчилася контролювати, що може, коли може. Вона навчилася давати собі раду поряд із людиною, яка часом не могла дати раду собі", – так описує це журналіст.

Якщо це справді так, то вміння контролювати ситуацію однозначно зіграло на руку Вайлз під час роботи з Трампом.

Але перед тим був диплом бакалавра з англійської мови в Мерилендському університеті та перший досвід роботи в політиці – в кампаніях кандидатів у президенти від Республіканської партії Рональда Рейгана та Джорджа Буша-старшого протягом 1980-х років.

У цей же період Сьюзан Саммеролл знайомиться з майбутнім чоловіком Леррі Вайлзом, чиє прізвище візьме і залишить навіть після розлучення у 2017 році.

Оселившись у передмісті Джексонвілля у штаті Флорида разом із чоловіком, Вайлз зосередиться на політтехнологічній роботі на місцевому рівні.

З 1990-х і аж до початку 2010-х вона була долучена до успішних кампаній двох мерів Джексонвілля – Джона Делані та Джона Пейтона. Останній називав Вайлз "чудовим тактиком і фасилітатором, який допомагає керівнику встановлювати й досягати своїх пріоритетів".

Та, мабуть, її найбільш серйозним успіхом на той час стала допомога кампанії Ріка Скотта.

За допомоги Вайлз аутсайдер флоридської політики у 2010 році несподівано переміг у виборах губернатора.

А пробувши на цій посаді два повні терміни, Скотт потрапив до Сенату США.

Окрім того, Сьюзан Вайлз здобула тривалий досвід лобістської діяльності та зрештою очолила агентство Mercury, яке надавало послуги, серед іншого, SpaceX Ілона Маска та телекомунікаційному гіганту AT&T.

Знайомство з Трампом і помста Десантісу

У 2015 році Вайлз познайомилася з іншим політичним аутсайдером, який замахнувся на перемогу в президентських виборах у США – Дональдом Трампом – та згодом очолила його кампанію у Флориді.

Про свою першу зустріч з Трампом Вайлз розповіла колезі таку історію.

Для співбесіди в офісі Trump Tower у Нью-Йорку її стілець поставили за добрих шість метрів від самого Трампа. І коли той почав говорити, Вайлз це здалося дивним, і вона сама підсунулась ближче до нього.

Як на це відреагував Трамп – історія замовчує. А Вайлз? Вона вважала, що саме Трамп уособлює зміни, яких так потребувала на той час Республіканська партія.

Хай там як, факт залишається фактом:

Вайлз не просто взялася за кампанію майбутнього президента США у Флориді, а й здобула там перемогу.

Але карʼєра Вайлз на цьому етапі ще не була настільки тісно повʼязана з Трампом. Тож у 2018 році вона (подейкують, на прохання самого Трампа) прийшла на допомогу іншому перспективному політику – Рону Десантісу, який тоді саме балотувався в губернатори Флориди.

Десантіс тоді переміг, подякував Вайлз і назвав її "найкращою у своєму роді". Але тоді щось сталося. За версією Десантіса, керівниця його кампанії нібито почала просувати свої інтереси після успішних виборів, та ще й зливала інформацію у ЗМІ.

Ну а Вайлз побачила в діях Десантіса особисту помсту: той просив Трампа припинити з нею будь-яку співпрацю. Нагадаємо, що якраз у той час, у 2017-му, Вайлз проходила процедуру розлучення.

Тож коли Дональд Трамп почав планувати своє переобрання на другий термін, Вайлз знову взялася за його кампанію у Флориді – і знову принесла йому перемогу (до слова, це був єдиний "хиткий штат", де Трамп тоді переміг).

А паралельно – готувалася дати відповідь Десантісу, роботу з яким назвала "найбільшою помилкою" всієї карʼєри.

Нагода випала вже за кілька років, коли і Дональд Трамп, і Рон Десантіс опинились опонентами у змаганні за президентську номінацію від Республіканської партії. Вайлз на цей час уже відповідала за національну кампанію Трампа разом із ветераном політичного консалтингу Крісом Ласівітою.

Можна пригадати, як на Десантіса – молодого, енергійного і не обтяженого хаотичними роками в Білому домі – робили ставку після невдалих для консерваторів проміжних виборів до Конгресу у 2022 році.

Так само стрімко, за лічені місяці, кампанія Десантіса розвалилася на очах.

І очевидно, що не останню роль у цьому зіграла Сьюзі Вайлз.

Вона навіть публічно позловтішалася з його заяви про вихід з президентських перегонів, написавши в особистому акаунті у X (Twitter): "Бувай, бувай". Показово, що за весь 2024 рік це один із її трьох постів у цій соцмережі (пізніше, щоправда, видалений).

Довіра Трампа та "покарання" Маска

Свою вдячність Сьюзі Вайлз Дональд Трамп висловив уже в перший день після виборів 2024 року, під час першого публічного виступу, де оголосив про перемогу. Він запрошує її на сцену одразу після свого напарника й нинішнього віцепрезидента Джей Ді Венса.

"Сьюзі любить триматись, так би мовити, в тіні. Ми називаємо її "крижаною пані", – каже Трамп під оплески та вигуки натовпу. І навіть у цей момент одна з найважливіших людей його кампанії відмовляється сказати бодай кілька слів з трибуни та передає мікрофона Ласівіті.

Колеги Вайлз відзначають її сильні сторони як політтехнологині. Вона внесла бажаний порядок у кампанію Дональда Трампа, контролювала її наратив (тією мірою, наскільки це можливо саме з Трампом), а також застосовувала свої видатні організаторські здібності.

Один із колег Вайлз узагалі називав її найтривалішим радником Трампа, присутнім на всіх його ключових зустрічах. В оточенні президента США кажуть, що він часто вмикає її в телефонні розмови, які стосуються політичних питань.

Навіть той факт, що серед жертв кібератаки Ірану на кампанію Дональда Трампа опинилася співголова його кампанії, багато говорить про її вагу не лише в національній політиці.

Важко сказати, що зіграло більшу роль у повазі, яку Сьюзі Вайлз завоювала в очах Трампа.

Та, схоже, йдеться про поєднання ефективності в роботі (всі її кампанії з Трампом були успішними) та розуміння психології американського президента (з яким вона не йде на конфлікт – принаймні, публічний, а намагається скерувати так, аби його заяви чи дії мали найбільший ефект).

"Сьюзі – тверда, розумна, інноваційна та користується всезагальним захопленням. Сьюзі продовжить невтомно працювати, аби Повернути Америці Велич. Вона цілком заслужила честі бути першою в історії США жінкою на посаді керівника апарату Білого дому. Не сумніваюсь, що вона стане приводом для гордості нашої країни", – так Трамп оголосив про призначення Вайлз, перше у своїй адміністрації.

Своє прагнення до організованості та впорядкованості Вайлз уже привнесла в Білий дім.

В одному з перших інтервʼю на посаді вона обережно, але недвозначно заявила:

"Я не вітаю людей, які хочуть працювати в сольному режимі чи бути зірками. Я і моя команда не будемо миритися з підступами, недоречними домислюваннями чи інтригами".

Ці слова вочевидь були спрямовані проти Ілона Маска – мільярдера, який в останні місяці кампанії Трампа отримав неабиякий вплив на ухвалення в ній рішень. І, зрештою, очолить новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату, витіснивши з керівної посади іншого соратника Трампа Вівека Рамасвамі.

Маск не приховував бажання отримати кабінет у Білому домі поруч із Трампом. Але Вайлз доклала зусиль, аби відгородити мільярдера від президента – і той тепер поселиться в будівлі навпроти Білого дому.

Та попри сильні сторони Сьюзі Вайлз і показану нею ефективність, вона як багаторічна політтехнологиня Флориди досі не має значного досвіду роботи у Вашингтоні. І це може бути проблемою, вважає журналіст і автор книги про роль керівників апарату Білого дому в історії США Кріс Віппл.

"З одного боку, вона показала, що може керувати Трампом, що вона працює з ним і може іноді говорити йому жорстку правду, а це дуже важливо. З іншого боку, у неї немає досвіду роботи в Білому домі, і вона не працювала у Вашингтоні протягом 40 років. І це справжній недолік", – констатує він.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"