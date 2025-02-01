Кто в окружении Трампа имеет влияние больше, чем у Маска

Аппарат Белого дома возглавила 67-летняя Сьюзан (Сьюзи) Уайлз – опытный политический консультант, руководитель последней предвыборной кампании Трампа и, к слову, первая женщина на должности главы аппарата Белого дома.

Она пользуется заметным уважением президента США Дональда Трампа и небезосновательно считается спасительницей его политической карьеры.

Уайлз уже показала свое влияние, отгородив от своего шефа вездесущего американского миллиардера Илона Маска.

О влиянии этой "ледяной дамы", как ее окрестили в прессе, на американскую политику, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Кто отодвинул Маска от Трампа? Рассказываем о Сьюзи Уайлз, "сером кардинале" президента США. Далее – краткое ее изложение.

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Первое и, пожалуй, самое важное, что нужно знать о Сьюзи Уайлз: она – максимально непубличный человек, который крайне редко дает интервью.

О ее личных политических взглядах мы не знаем практически ничего. Тем более примечателен ее путь к одной из самых влиятельных политтехнологов Республиканской партии, которая нашла подход к такому непредсказуемому политику, как Дональд Трамп.

С 1990-х и вплоть до начала 2010-х она была приобщена к успешным кампаниям двух мэров Джексонвилля – Джона Делани и Джона Пейтона. Последний называл Уайлз "замечательным тактиком и фасилитатором, который помогает руководителю устанавливать и достигать своих приоритетов".

С помощью Уайлз аутсайдер флоридской политики Рик Скотт в 2010 году неожиданно победил в выборах губернатора.

В общем, она получила длительный опыт лоббистской деятельности и в конце концов возглавила агентство Mercury, которое предоставляло услуги, среди прочего, SpaceX Илона Маска и телекоммуникационному гиганту AT&T.

В 2015 году Уайлз познакомилась с другим политическим аутсайдером, который замахнулся на победу в президентских выборах в США – Дональдом Трампом – и впоследствии возглавила его кампанию во Флориде и одержала там победу.

Когда Дональд Трамп начал планировать свое переизбрание на второй срок, Уайлз снова взялась за его кампанию во Флориде – и снова принесла ему победу (к слову, это был единственный "шаткий штат", где в 2020 году победил Трамп).

Уже в первый день после выборов 2024 года, во время первого публичного выступления, Дональд Трамп выразил свою благодарность Сьюзи Уайлз.

Он пригласил ее на сцену сразу после своего напарника и нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Коллеги Уайлз отмечают ее сильные стороны как политтехнолога. Она внесла желаемый порядок в кампанию Дональда Трампа, контролировала ее нарратив (в той степени, насколько это возможно именно с Трампом), а также применяла свои выдающиеся организаторские способности.

Один из коллег Уайлз вообще называл ее самым продолжительным советником Трампа, присутствующим на всех его ключевых встречах. В окружении президента США говорят, что он часто включает ее в телефонные разговоры, касающиеся политических вопросов.

"Сьюзи – твердая, умная, инновационная и пользуется всеобщим восхищением. Сьюзи продолжит неутомимо работать, чтобы Вернуть Америке Величие. Она вполне заслужила чести быть первой в истории США женщиной на должности руководителя аппарата Белого дома. Не сомневаюсь, что она станет поводом для гордости нашей страны", – так Трамп объявил о назначении Уайлз, первое в своей администрации.

Свое стремление к организованности и упорядоченности Уайлз уже привнесла в Белый дом.

В одном из первых интервью на посту она осторожно, но недвусмысленно заявила: "Я не приветствую людей, которые хотят работать в сольном режиме или быть звездами. Я и моя команда не будем мириться с происками, неуместными домыслами или интригами".

Эти слова явно были направлены против Илона Маска. Миллиардер не скрывал желания получить кабинет в Белом доме рядом с Трампом. Но Уайлз приложила усилия, чтобы оградить миллиардера от президента – и тот теперь поселится в здании напротив Белого дома.

Но несмотря на сильные стороны Сьюзи Уайлз и показанную ею эффективность, она как многолетний политтехнолог Флориды до сих пор не имеет значительного опыта работы в Вашингтоне, что может быть проблемой.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Кто отодвинул Маска от Трампа? Рассказываем о Сьюзи Уайлз, "сером кардинале" президента США.