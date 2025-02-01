У Франції сталась пожежа в будинку для літніх людей: є загиблі

У Франції вранці у суботу сталась пожежа в будинку для літніх людей в населеному пункті Буфемон, що поблизу Парижа, жертвами якої стали троє осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними пожежної бригади департаменту, пожежа спалахнула близько 7.20 ранку. Пожежників сповістили про інцидент працівники установи.

Загалом в зазначеному будинку для літніх людей проживає близько 80 осіб, з них близько тридцяти – в охоронюваному відділенні.

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Близько сотні пожежників були мобілізовані для гасіння полум'я. Жандармерія Монморансі розслідує обставини пожежі.

За даними прокуратури, пожежа почалася в пральні закладу.

Було введено в дію план NOVI – надзвичайний план порятунку великої кількості постраждалих в одному місці.

Нещодавно вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом.

У листопаді під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві особи.