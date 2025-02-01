Во Франции произошел пожар в доме престарелых: есть погибшие

Во Франции утром в субботу произошел пожар в доме престарелых в населенном пункте Буфемон, что вблизи Парижа, жертвами которого стали три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным пожарной бригады департамента, пожар вспыхнул около 7.20 утра. Пожарных известили об инциденте работники учреждения.

Всего в указанном доме престарелых проживает около 80 человек, из них около тридцати – в охраняемом отделении.

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Около сотни пожарных были мобилизованы для тушения пламени. Жандармерия Монморанси расследует обстоятельства пожара.

По данным прокуратуры, пожар начался в прачечной заведения.

Был введен в действие план NOVI – чрезвычайный план спасения большого количества пострадавших в одном месте.

Недавно восемь человек погибли и семь пострадали в результате пожара в заведении для пожилых людей под Белградом.

В ноябре во время пожара в доме престарелых в Сербии погибли два человека.