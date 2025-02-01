Болгарія отримала свій перший винищувач F-16
Новини — Субота, 1 лютого 2025, 13:06 —
Болгарія напередодні отримала свій перший літак F-16 Block 70 на заводі компанії Lockheed Martin в американському Грінвіллі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTA.
Болгарський прем'єр-міністр Росен Желязков зазначив, що це продовжує поступальний розвиток стратегічного оборонного партнерства Болгарії зі США.
З придбанням F-16 Block 70 болгарські ВПС отримають нові можливості, які дадуть їм змогу досягти повної оперативної сумісності з союзниками по НАТО і ЄС, зазначили в болгарському уряді.
Літак F-16 Block 70 було офіційно передано Болгарії в присутності керівництва компанії-виробника Lockheed Martin, членів Конгресу і Сенату США, представників Міністерства оборони і ВПС США, а також місцевої влади штату Південна Кароліна.
За двома контрактами, підписаними у 2019 і 2022 роках, Болгарія отримає загалом 16 винищувачів.
Проєкт реалізується у два етапи, кожен з яких передбачає придбання 8 літаків F-16 Block 70.
Очікується, що перші два багатоцільові винищувачі прибудуть до Болгарії у квітні 2025 року. Решта шість літаків мають прибути до кінця 2025 року, а останні вісім – до кінця 2027 року.
Загалом 32 болгарських пілоти пройдуть навчання в США в рамках двох контрактів.
Уже почалася підготовка інженерно-технічного персоналу, планується підготувати понад 100 фахівців відповідно до графіка прибуття літаків до Болгарії.
У листопаді минулого року в Болгарії скаржились, що не мають ні інфраструктури, ні пілотів, готових навіть до використання F-16.