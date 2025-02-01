Болгарія отримала свій перший винищувач F-16

Болгарія напередодні отримала свій перший літак F-16 Block 70 на заводі компанії Lockheed Martin в американському Грінвіллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTA.

Болгарський прем'єр-міністр Росен Желязков зазначив, що це продовжує поступальний розвиток стратегічного оборонного партнерства Болгарії зі США.

З придбанням F-16 Block 70 болгарські ВПС отримають нові можливості, які дадуть їм змогу досягти повної оперативної сумісності з союзниками по НАТО і ЄС, зазначили в болгарському уряді.

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Міноборони Болгарії

Літак F-16 Block 70 було офіційно передано Болгарії в присутності керівництва компанії-виробника Lockheed Martin, членів Конгресу і Сенату США, представників Міністерства оборони і ВПС США, а також місцевої влади штату Південна Кароліна.

За двома контрактами, підписаними у 2019 і 2022 роках, Болгарія отримає загалом 16 винищувачів.

Проєкт реалізується у два етапи, кожен з яких передбачає придбання 8 літаків F-16 Block 70.

Очікується, що перші два багатоцільові винищувачі прибудуть до Болгарії у квітні 2025 року. Решта шість літаків мають прибути до кінця 2025 року, а останні вісім – до кінця 2027 року.

Загалом 32 болгарських пілоти пройдуть навчання в США в рамках двох контрактів.

Уже почалася підготовка інженерно-технічного персоналу, планується підготувати понад 100 фахівців відповідно до графіка прибуття літаків до Болгарії.

У листопаді минулого року в Болгарії скаржились, що не мають ні інфраструктури, ні пілотів, готових навіть до використання F-16.