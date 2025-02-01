Болгария получила свой первый истребитель F-16

Болгария накануне получила свой первый самолет F-16 Block 70 на заводе компании Lockheed Martin в американском Гринвилле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BTA.

Болгарский премьер-министр Росен Желязков отметил, что это продолжает поступательное развитие стратегического оборонного партнерства Болгарии с США.

С приобретением F-16 Block 70 болгарские ВВС получат новые возможности, которые позволят им достичь полной оперативной совместимости с союзниками по НАТО и ЕС, отметили в болгарском правительстве.

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Минобороны Болгарии

Самолет F-16 Block 70 был официально передан Болгарии в присутствии руководства компании-производителя Lockheed Martin, членов Конгресса и Сената США, представителей Министерства обороны и ВВС США, а также местных властей штата Южная Каролина.

По двум контрактам, подписанным в 2019 и 2022 годах, Болгария получит в общей сложности 16 истребителей.

Проект реализуется в два этапа, каждый из которых предусматривает приобретение 8 самолетов F-16 Block 70.

Ожидается, что первые два многоцелевых истребителя прибудут в Болгарию в апреле 2025 года. Остальные шесть самолетов должны прибыть до конца 2025 года, а последние восемь – до конца 2027 года.

Всего 32 болгарских пилота пройдут обучение в США в рамках двух контрактов.

Уже началась подготовка инженерно-технического персонала, планируется подготовить более 100 специалистов в соответствии с графиком прибытия самолетов в Болгарию.

В ноябре прошлого года в Болгарии жаловались, что не имеют ни инфраструктуры, ни пилотов, готовых даже к использованию F-16.