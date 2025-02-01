Норвегія підтвердила, що її дипломати потрапили під російський обстріл в Одесі

Міністерство закордонних справ Норвегії підтвердило заяви президента Володимира Зеленського про те, що норвезькі дипломати потрапили під обстріл в Одесі ввечері 31 січня.

Про це норвезьке МЗС сказало в коментарі інформагентству NTB, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Норвегії заявило, що співробітники посольства Норвегії лишились живими та неушкодженими після удару по будівлі в Одесі, де вони перебували.

"Ми можемо підтвердити, що сьогодні (31 січня. – Ред.) ввечері в Одесі стався великий напад на район, де перебували норвезькі співробітники посольства. Вони перебувають у безпеці", – ідеться в коментарі відомстві.

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Нагадаємо, ввечері 31 січня Росія вдарила балістичними ракетами про центру Одеси, пошкодивши близько 15 памʼяток культурної спадщини.

За останніми даними, в результаті російської атаки постраждали семеро людей. Президент Володимир Зеленський говорив, що серед людей, які були в епіцентрі удару, були "норвезькі дипломатичні представники".

Нагадаємо, у грудні 2024 року під час російської ракетної атаки на Київ були пошкоджені посольства низки країн.