Норвегия подтвердила, что ее дипломаты попали под российский обстрел в Одессе

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило заявления президента Владимира Зеленского о том, что норвежские дипломаты попали под обстрел в Одессе вечером 31 января.

Об этом норвежский МИД сказал в комментарии информагентству NTB, сообщает "Европейская правда".

МИД Норвегии заявил, что сотрудники посольства Норвегии остались живыми и невредимыми после удара по зданию в Одессе, где они находились.

"Мы можем подтвердить, что сегодня (31 января. – Ред.) вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они находятся в безопасности", – говорится в комментарии ведомстве.

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Напомним, вечером 31 января Россия ударила баллистическими ракетами по центру Одессы, повредив около 15 памятников культурного наследия.

По последним данным, в результате российской атаки пострадали семь человек. Президент Владимир Зеленский говорил, что среди людей, которые были в эпицентре удара, были "норвежские дипломатические представители".

Напомним, в декабре 2024 года во время российской ракетной атаки на Киев были повреждены посольства ряда стран.