Внаслідок атаки РФ на Київ пошкоджені посольства Португалії і ще кількох країн

МЗС Португалії викликало повіреного у справах Росії в Лісабоні після того, як внаслідок російської ракетної атаки в п'ятницю вранці було пошкоджене португальське посольство у Києві.

Про це повідомляє португальська телерадіокомпанія RTP, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що пошкодження посольства заслуговує суворої дипломатичної реакції.

Пошкодження були незначними: вибиті вікна та деформовані двері. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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Окрім португальського посольства, постраждали також дипломатичні представництва Аргентини, Албанії та Чорногорії. За словами Паулу Ранжела, є кілька дипломатичних об'єктів, які "знаходяться в одній будівлі".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий уточнив, що пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

"У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі. Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил", – сказав він на брифінгу в п'ятницю.

"Це заслуговує на найсуворіший осуд, будь-який напад Російської Федерації на Україну і місто Київ заслуговує на наш осуд. Але абсолютно неприйнятним є те, що можуть бути напади, які впливають на дипломатичні об'єкти", – заявив Паулу Ранжел.

За словами міністра закордонних справ, "тимчасовий повірений у справах Російської Федерації був викликаний до міністерства, оскільки посол не перебуває в Лісабоні, щоб можна було подати офіційний протест", оскільки "абсолютно неприйнятно, згідно з усіма міжнародними дипломатичними правилами, щоб могли відбуватися напади на дипломатичні місії в столиці України".

Пауло Ранжел запевнив, що безпека посольства була "завжди гарантована" і з "систематичним підкріпленням". Міністр нагадав, що за останні три роки співробітники "кілька разів не виходили на роботу на території посольства", і "це траплялося кілька разів".

"Це частина сценарію, в якому, очевидно, є ризики. Особливо особисті ризики. У будь-якому випадку, зрозуміло, що за жодних обставин не можна допустити, щоб був вплив, не кажучи вже про те, щоб атака була цілеспрямована, на будь-яку дипломатичну установу, на будь-яку країну", – заявив він.

Наразі це "позиція Португальської Республіки щодо Російської Федерації, інші кроки будуть зроблені на іншому рівні, трохи пізніше", – пояснив він після запитання про те, якою буде позиція Європейського Союзу.

Зазначимо, під час російської комбінованої атаки в ніч проти 20 грудня протиповітряна оборона знищила п’ять балістичних ракет, які летіли на Київ, та 40 ворожих дронів у вісьмох областях України, ще 20 безпілотників – не досягли цілей.

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Києву 20 грудня та заявила, що США разом із партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російська атака на Київ 20 грудня продемонструвала відсутність прагнення Росії до миру.