Глава МЗС Чехії каже про позитивні очікування від адміністрації Трампа
Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський каже, що має "позитивні очікування" від нової адміністрації США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю ČTK.
За словами Ліпавського, він має позитивні очікування від нової влади у Сполучених Штатах, але застеріг, що Європа повинна бути готова до дискусій про витрати на оборону, торговельні відносини і позицію щодо Росії в питанні України.
Він окремо наголосив на тому, що Чехія у 2024 році виконала зобов'язання витратити 2% ВВП на оборону.
"Думаю, що ми можемо по-справжньому пишатися тим, що Чеська Республіка після багатьох років перестрибнула цю уявну планку, і що нам немає чого соромитися. Це дає нам багато престижу на міжнародній арені", – додав він.
Коментуючи погрози Трампа накласти нові тарифи на імпорт з Європейського Союзу, глава чеського МЗС закликав до проактивності ЄС.
"Ми повинні самі придумувати аргументи та ідеї, що тарифна війна не зовсім вигідна. Я більше боюся того, що Сполучені Штати вдадуться до радикальних кроків проти Китаю, щоб вторинні ефекти не вплинули на Європу", – застеріг Ліпавський.
Він також анонсував робочу поїздку до США з 5 по 8 лютого, метою якої буде налагодження відносин з новою адміністрацією.
Напередодні в умовах тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейці повинні нав'язати свої умови для можливих переговорів.
Він також закликав Європу бути жорсткою з Трампом, аби переконати його допомогти Україні.