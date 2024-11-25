Глава МЗС Чехії: Європа повинна бути жорсткою з Трампом, щоб допомогти Україні

Якщо Європа хоче щось довести обраному президенту США Дональду Трампу, якщо хоче переконати його допомогти Україні, вона має бути жорсткою.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр зазначив, що про Трампа відомо одну річ: він є жорсткою людиною.

"Тому, якщо ми, як Європа, хочемо йому щось довести, чи, можливо, переконати його у чомусь – ми теж маємо бути жорсткими", – сказав Ліпавський, додавши, що Україна якраз жорстка.

Реклама:

"Україна настільки жорстка, що Росія не подужала вас ні за три дні, ні за три місяці. І я впевнений, що і за три роки Росія не зможе вас підкорити. Словом, я очікую жорсткості", – зазначив він.

Разом з тим міністр закликає дочекатися остаточного складу уряду Трампа.

"Вже оголошено багато імен, є чутки щодо інших. Але деякі названі претенденти – вже викреслені. Тож нам дійсно треба дочекатися", – пояснив міністр.

За його словами, потрібно буде переконати команду Трампа, що війна стосується не лише Росії та України, що це глобальна справа, яка впливає на продовольчу безпеку, на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Зараз, коли солдати з Північної Кореї воюють з українською армією, це очевидно. Але ми маємо їх у цьому переконати. Нам треба діяти", – наголосив він.

Ліпавський також впевнений, що жорстка поведінка не викличе віддачі: "Жорсткість – це те, що поважають у реальному світі, де ми живемо".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі ніхто не знає, чи припинить новообраний президент США Дональд Трамп допомогу Україні, але і в разі такого рішення він не зробить цього раптово.

ЗМІ писали, що Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.