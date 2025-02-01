Глава МИД Чехии говорит о позитивных ожиданиях от администрации Трампа

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский говорит, что имеет "положительные ожидания" от новой администрации США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ČTK.

По словам Липавского, он имеет положительные ожидания от новой власти в Соединенных Штатах, но предостерег, что Европа должна быть готова к дискуссиям о расходах на оборону, торговых отношениях и позиции в отношении России в вопросе Украины.

Он отдельно отметил, что Чехия в 2024 году выполнила обязательство потратить 2% ВВП на оборону.

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"Думаю, что мы можем по-настоящему гордиться тем, что Чешская Республика после многих лет перепрыгнула эту мнимую планку, и что нам нечего стыдиться. Это дает нам много престижа на международной арене", – добавил он.

Комментируя угрозы Трампа наложить новые тарифы на импорт из Европейского Союза, глава чешского МИД призвал к проактивности ЕС.

"Мы должны сами придумывать аргументы и идеи, что тарифная война не совсем выгодна. Я больше боюсь того, что Соединенные Штаты прибегнут к радикальным шагам против Китая, чтобы вторичные эффекты не повлияли на Европу", – предостерег Липавский.

Он также анонсировал рабочую поездку в США с 5 по 8 февраля, целью которой будет налаживание отношений с новой администрацией.

Накануне в условиях давления со стороны президента США Дональда Трампа относительно прекращения огня в Украине министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейцы должны навязать свои условия для возможных переговоров.

Он также призвал Европу быть жесткой с Трампом, чтобы убедить его помочь Украине.