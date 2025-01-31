Глава МЗС Чехії попередив про переговорну пастку Путіна

В умовах тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейці повинні нав'язати свої умови для можливих переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, він сказав в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За словами міністра, росіяни намагаються нав’язати Заходу думку про нелегітимність української влади.

"Ми повинні змусити Путіна прийняти Зеленського для переговорів як президента суверенної нації. Це має бути однією з наших умов для переговорів", – сказав Ліпавський.

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"Путін, його міністр закордонних справ Лавров і деякі пропагандисти кажуть, що вони не хочуть вести переговори з Україною. Вони розмовляють з німецьким канцлером Олафом Шольцом або американським президентом, але не з українцями", – зазначив він.

Ліпавський зазначив, що в цьому є пастка, яку Росія намагається влаштувати опонентам.

"Вони хочуть, щоб ми повірили, що українська влада не здатна вести переговори. Ми не повинні потрапити в цю пастку", – наголосив він.

Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду". Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

А під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі американський лідер поклав на Росію відповідальність за укладення "мирної угоди" для завершення її повномасштабної війни проти України.