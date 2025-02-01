Илон Маск потратил более $290 млн на поддержку Трампа на выборах

Американский миллиардер Маск потратил всего более 290 млн долларов на выборы 2024 года, поддерживая избрание Дональда Трампа и республиканцев.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Новые документы, поданные в Федеральную избирательную комиссию США, показали, что в последний день 2024 года Маск вложил около $11,2 млн в America PAC – главный фонд поддержки Трампа.

Эти взносы были предназначены для "поощрения петиций", связанных с миллионными лотереями, которые он организовал в конце избирательной кампании. В целом же они обошлись Маску в более $50 млн.

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Если считать все пожертвования миллиардера во время кампании 2024 года, то больше всего средств – около $250 млн – он вложил в America PAC, остальные были распределены между другими фондами, связанными с Республиканской партией.

Новые данные Федеральной избирательной комиссии США подтверждают статус Илона Маска как крупнейшего донора последней политической кампании.

Маскова близость к Трампу была закреплена решением назначить его руководителем "Министерства" по вопросам эффективности госаппарата (DOGE) для оптимизации государственного управления и расходов.

Владелец X (Twitter) также отметился рядом заявлений с признаками вмешательства во внутреннюю политику европейских стран, прежде всего Германии.

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