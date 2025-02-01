У сербському Новому Саду – масштабний протест через трагедію на залізничному вокзалі

Сотні студентів у суботу, 1 лютого, зібрались у місті Новий Сад, де три місяці тому сталась смертельна трагедія на залізничному вокзалі, та влаштували блокаду трьох мостів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Блокування трьох мостів у Новому Саду протестувальниками почалась в обід суботи. Два з мостів були заблоковані три години, а блокада третього триватиме до обіду неділі, 2 лютого.

Фото: N1

До протестувальників у Новому Саду приєднались студенти із Сербії, які останні три дні йшли пішою ходою, подолавши 80 кілометрів.

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Протестувальники тримають транспаранти з написами "Три місяці, досить", "Ми це подолаємо", "15 загиблих, 0 відповідальних".

Фото: N1

У Сербії в останні тижні тривають масові протести у звʼязку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада 2024 року, який забрав життя 15 людей.

На цьому тлі напередодні сербський прем'єр Мілош Вучевич офіційно підтвердив, що подає у відставку. А президент країни Александар Вучич допустив проведення дострокових виборів у квітні.

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